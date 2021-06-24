Fahriye Evcen'den ortalığı kasıp kavuran sauna pozu!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen, rol aldığı reklam filmleriyle sevenleriyle hasret gideriyor. Başarılı oyuncu reklam yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçerek yeni pozlar verdi. Evcen'in fotoğrafları beğeni toplarken saunada verdiği poz sosyal medyayı salladı.İp askılı siyah elbisesi ile adeta parlayan Evcen'in fotoğrafı binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncunun bu karesine eşi Burak Özçivit de ateş emojisi bıraktı.