Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de normalleşme sürecine girdi. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, önceki akşam aileleriyle birlikte yemeğe gitti. Evcen’in giydiği kıyafet sosyal medyada konuşuldu. Sıcaklığın 25 derece olduğu havada uzun bir tulum ve bot giyen Evcen için, ‘Mevsimin yaz olduğunu unutmuş’ şeklinde yorumlar yapıldı.
Fahriye Evcen'e yaz gelmemiş!
Fahriye Evcen'in önceki gün giydiği kıyafet sosyal medyada olay oldu. Uzun bir tulun tercih eden güzel oyuncuyu görenler "Fahriye Evcen'e yaz gelmemiş!" yorumunda bulundu.
27.06.2020 16:00 Magazin