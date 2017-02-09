Fahriye Evcen'i çıldırtan İranlı

Magazin - 09 Şubat 2017 13:53

Sevgilisi Burak'ı kıskanan Fahriye Evcen devreye girdi. Mahlagha Jaberi şöyle dedi: "Burak Instagram'da beni hemen engelledi. Özel hayatıyla ilgili bilgim yoktu. Ne bu kıskançlık hiç anlamadım. Çok üzüldüm, incindim."