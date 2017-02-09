Sevgilisi Burak'ı kıskanan Fahriye Evcen devreye girdi. Mahlagha Jaberi şöyle dedi: "Burak Instagram'da beni hemen engelledi. Özel hayatıyla ilgili bilgim yoktu. Ne bu kıskançlık hiç anlamadım. Çok üzüldüm, incindim."
Fahriye Evcen'i çıldırtan İranlı
Amerika'da yaşayan İranlı manken Mahlagha Jaberi, Burak Özçivit'e Instagram'da "Sizi seviyoruz yakışıklı" yazmıştı.Magazin - 09 Şubat 2017 13:53
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Mahlagha Jaberi
MAGAZİN HABERLERİ
- 'Cesur ve Güzel'den bir ilk!
- Caner ve Şükran'dan rötarlı balayı!
- Ajda Pekkan: Evimde ölmedi ama...
- Murat Yıldırım'ı kızdıran iddia!
- Hülya Avşar'dan sürpriz düet!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Bergüzar Korel'in kafesi kapandı mı?
- Volkan Demirel'den kızı Yade'ye doğum günü partisi!
- Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya!
- Rüzgar Çetin ortaya çıktı!