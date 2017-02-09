Fahriye Evcen'i çıldırtan İranlı

Amerika'da yaşayan İranlı manken Mahlagha Jaberi, Burak Özçivit'e Instagram'da "Sizi seviyoruz yakışıklı" yazmıştı.

Magazin - 09 Şubat 2017 13:53
Fahriye Evcen'i çıldırtan İranlı
Sevgilisi Burak'ı kıskanan Fahriye Evcen devreye girdi. Mahlagha Jaberi şöyle dedi: "Burak Instagram'da beni hemen engelledi. Özel hayatıyla ilgili bilgim yoktu. Ne bu kıskançlık hiç anlamadım. Çok üzüldüm, incindim."

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