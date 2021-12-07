Fahriye Evcen'in alışveriş şıklığı!

Eşi Burak Özçivit'in akşam saatlerinde AVM'ye özel araçlarıyla bıraktığı Fahriye Evcen ve iki yaşındaki oğlu, el ele alışverişin keyfini çıkardı. Güzel oyuncunun sade makyajı ve spor şıklığı ile göz doldurduğu alışveriş turu kısa sürerken, Karan'ın da sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.