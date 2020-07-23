Fahriye Evcen’in araba halleri...

Fahriye Evcen arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'dan paylaştı.

23.07.2020 18:15 Magazin

Fahriye Evcen’in araba halleri... Fahriye Evcen şu sıralar eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la tatil yapıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden kuruyor. Evcen son olarak arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

İşte o görüntüler:

Fahriye Evcen'in Bodrum tatili!

Fahriye Evcen'in Bodrum tatili!



Fahriye Evcen’den filtreli tatil videosu..

Fahriye Evcen’den filtreli tatil videosu..



Fahriye Evcen:

Fahriye Evcen: "Babası gibi keskin bakışlım"



Burak Özçivit:

Burak Özçivit: "Karan anneci oldu beyefendi!"



Fahriye Evcen'e yaz gelmemiş!

Fahriye Evcen'e yaz gelmemiş!



Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kural bozdu!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kural bozdu!
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