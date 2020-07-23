Fahriye Evcen’in araba halleri...

Fahriye Evcen'in Bodrum tatili!

Fahriye Evcen’den filtreli tatil videosu..

Fahriye Evcen: "Babası gibi keskin bakışlım"

Burak Özçivit: "Karan anneci oldu beyefendi!"

Fahriye Evcen'e yaz gelmemiş!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit kural bozdu!

Fahriye Evcen şu sıralar eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la tatil yapıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu hayranlarıyla iletişimini sosyal medya üzerinden kuruyor. Evcen son olarak arabasında kayda aldığı eğlenceli görüntüleri Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.İşte o görüntüler: