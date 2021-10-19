Fahriye Evcen'in 'dadı' kriterleri!

Eşi Burak Özçivit'in reklam yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen Fahriye Evcen 'dadı krizi' haberleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Evcen, basın mensuplarının "Sürekli dadı değiştiriyor diye haberler çıkıyor. Sürekli dadı değiştiriyor musunuz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Zaten dizi başlamadan önce kendim ilgileniyordum Karan'la. Dizi başlayınca dadı arayışımız oldu ama o yazılan sayıların hiçbir doğruluğu yok."Ünlü oyuncu, 'Dadı adaylarında neye dikkat ediyordunuz?' sorusuna ise şu cevabı verdi: "Çocuğa sevgiyle yaklaşması önemli. Zaten gerisi halloluyor. O yüzden çocuğu emanet edebilmek için içine sinen birini bekliyorsun."Dadının yabancı dil bilmesinin bir tercih olmadığını belirten Evcen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşı ilerledikçe zaten öğrenecek. Ana dilini öğrenmesi önemli.