Fahriye Evcen'in dev tek taşı!

Magazin - 10 Şubat 2017 10:16

Set yoğunluğundan dolayı iki haftadır görüşemediklerinden yakınan çift evlilikle ilgili sorulara "Henüz plan yapmadık" diye cevap verdi. Evcen'in parmağındaki dev tektaşlı yüzük ise dikkatlerden kaçmadı Oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam sevgilisi Fahriye Evcen’le Arnavutköy’de yemek yedi. Mekân çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Fahriye Evcen’in dev tektaşı dikkatlerden kaçmadı. Yüzüğün değerinin en az 50 bin TL olduğu öğrenildi.‘İŞ YOĞUNLUĞUNDAN HAZIRLANAMADIK’‘Kara Sevda’ dizisinde rol alan Burak Özçivit’ ve ‘Ölene Kadar’ dizisinde rol alan Fahriye Evcen yoğun set temposundan birbirlerine vakit ayıramadıklarını söyledi. İkili, “İzin günlerimiz farklı. İki ay sonra ilk defa görüşebildik. Görüşme herhalde düğünde olacak. Evlilik için planlamamızı yapamadık, iş yoğunluğundan dolayı hazırlanamadık” açıklamasını yaptı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER:KAYNAK: sozcu.com.tr