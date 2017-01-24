Ünlü çiftin düğünü Arap sponsorlar sıraya girdi. Bir işadamının Burak Özçivit'e balayını Dubai ve Katar'da yapması için tam 2 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca Dubai'deki gecceliği 3 bin 500 lira olan Jumeriah Dar Al Masyaf ile Katar'daki gecceliği bin 500 lira olan W Doha Hotel & Residences'ı şimdiden rezerve ettirdi. Çiftin bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.
Fahriye Evcen'le Burak Özçivit para vermeden düğün yapacaklar!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine Araplar'ın ilgisi sürüyor.Magazin - 24 Ocak 2017 15:39
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fahriye Evcen, Burak Özçivit
MAGAZİN HABERLERİ
- "Çağatay ve Aras kendini aşmışlar"
- Instagram'da ünlüler - 24.01.2017
- Kutsi ve Feyza Çıpa'nın fotoğrafları hayranından
- İşte sosyal medyanın zirvesindeki kadın oyuncular!
- Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
- Survivor 2017 hızlı başladı!
- İşte sosyal medyanın zirvesindeki isim!
- Özcan Deniz'in keşfi Afra'ya dava şoku
- Kıvanç Tatlıtuğ Hollywood yıldızlarını geride bıraktı
- Engin Altan Düzyatan Uludağ'da