Fahriye Evcen'le Burak Özçivit para vermeden düğün yapacaklar!

Magazin - 24 Ocak 2017 15:39

Ünlü çiftin düğünü Arap sponsorlar sıraya girdi. Bir işadamının Burak Özçivit'e balayını Dubai ve Katar'da yapması için tam 2 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca Dubai'deki gecceliği 3 bin 500 lira olan Jumeriah Dar Al Masyaf ile Katar'daki gecceliği bin 500 lira olan W Doha Hotel & Residences'ı şimdiden rezerve ettirdi. Çiftin bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.