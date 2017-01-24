Fahriye Evcen'le Burak Özçivit para vermeden düğün yapacaklar!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftine Araplar'ın ilgisi sürüyor.

Magazin - 24 Ocak 2017 15:39
Fahriye Evcen'le Burak Özçivit para vermeden düğün yapacaklar!
Ünlü çiftin düğünü Arap sponsorlar sıraya girdi. Bir işadamının Burak Özçivit'e balayını Dubai ve Katar'da yapması için tam 2 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi. Ayrıca Dubai'deki gecceliği 3 bin 500 lira olan Jumeriah Dar Al Masyaf ile Katar'daki gecceliği bin 500 lira olan W Doha Hotel & Residences'ı şimdiden rezerve ettirdi. Çiftin bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

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