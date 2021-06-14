Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu...

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah, talihsiz bir kaza geçirdi. Güzel oyuncu, köpeklerinin kavgasını ayırlamaya çalışırken yaranladı. Sağ el serçeparmağı kırılan ve başparmak tırnağı çıkan Abdullah, hastaneye kaldırıldı.Oyuncu, hastane asansöründe çekilen fotoğrafını şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:“Fotoğraf koyamadım... Eylül’le Boldi kavga ederken araya girdim. Serçeparmağım kırıldı, başparmak tırnağım çıktı. Onu da diktiler. Olaylar olaylar.”Farah Zeynep Abdullah'a, hastanede müzisyen arkadaşı DJ Artz eşlik etti.