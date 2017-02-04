Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ilk kez görüntülendi!

“Muhteşem Yüzyıl Kösem” setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başlayan Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ilk kez birlikte görüntülendi.

Magazin - 04 Şubat 2017 10:01
Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ilk kez görüntülendi!
Önceki gün Yılmaz Erdoğan'ın "Münaşaka" oyununu izleyemeye giden aşıklar magazincilere gülerek poz verdi. Mekana kol kola gelen sevgililer ilk kez görüntülenmiş oldu.

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