Önceki gün Yılmaz Erdoğan'ın "Münaşaka" oyununu izleyemeye giden aşıklar magazincilere gülerek poz verdi. Mekana kol kola gelen sevgililer ilk kez görüntülenmiş oldu.
Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ilk kez görüntülendi!
“Muhteşem Yüzyıl Kösem” setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başlayan Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ilk kez birlikte görüntülendi.Magazin - 04 Şubat 2017 10:01
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk
MAGAZİN HABERLERİ
- Mahsun Kırmızıgül'ün zararı çok büyük!
- Bulgaristan'da zirve hatırası!
- 'Paramparça'da nefesler tutulacak!
- Burcu Biricik'in Avusturalya hayali!
- "İçerde"den nefes kesen tanıtım!
- Kerem Bürsin: Evlat edinebilirim!
- Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?
- Ozan Güven'in şaşırtan görüntüsü!
- Sezen Aksu krizi!
- Barış Arduç'un burnu estetik mi?