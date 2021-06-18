Farah Zeynep Abdullah savcılığa koştu: "Küçük düşürüldüm"

Farah Zeynep Abdullah sarı olan saçlarının bir kısmını yeşile boyatmıştı. Ünlü oyuncunun yeni imajı sosyal medyada tartışma yarattı. Abdullah'ın saçlarını beğenmeyen bir takipçisi, "Yeşil saç ne Zeynep, iyice b..k gibi olmuşsun" şeklinde bir tweet attı.Bu tweet ünlü oyuncuyu kızdırdı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Farah Zeynep Abdullah, yazılanlar nedeniyle küçük düşürüldüğünü, aşağılandığını ileri sürdü.