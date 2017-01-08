Farah Zeynep Abdullah ve Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?

Yılın ilk dedikodusu: Farah Zeynep Abdullah ile Metin Akdülger arasında yakınlaşma..

Dedikodu - 08 Ocak 2017 13:30
Farah Zeynep Abdullah ve Metin Akdülger aşk mı yaşıyor?
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; FOX TV’deki ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ‘Farya’sı Farah Zeynep Abdullah ile ‘IV. Murat’ı Metin Akdülger’in arasında yakınlaşma olduğu iddia edildi.

Muhteşem Yüzyıl Kösem'in ekim molalarında sürekli bir araya gelen, sosyal hayatta görüşen ikili en son ortak arkadaşlarının verdiği yılbaşı partisine katıldı.

Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger ile aşk iddiasına “Yok öyle bir şey, çok yakın dostuz” demekle yetiniyor. Ancak ikili arasından su sızmıyor.

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