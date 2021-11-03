Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi DJ Artz'dan aşk pozu!

'Bergen' isimli filmle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yaptığı aşk paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel oyuncu, DJ Artz ile çekildiği kareye Aleyna Tilki'nin, 'Sen Olsan Bari' şarkısındaki, "Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen" sözlerini yazdı. DJ Artz ise paylaşıma esprili bir yorum yaparak "İlk kavgada arşivlenir" yazdı.