Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen'le benzerliği gündem oldu

Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı fotoğraf görenleri şaşırttı: "Bergen sandım."

18.02.2022 11:32 Magazin

Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen'le benzerliği gündem oldu Son olarak 'Masumlar Apartmanı' isimli diziyle ekrana gelen Farah Zeynep Abdullah 'Bergen' filmi ile gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun başrolünde oynadığı film merakla beklenirken, Instagram hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı. Bergen filminin yeni afişini paylaşan oyuncunun Bergen'le olan benzerliği olay oldu.

Farah Zeynep Abdullah'ın takipçileri "Bu benzerlik normal değil, Bergen sandım, Bergen’e, Bergen'den daha çok benzemiş" gibi yorumlar yaparken filmin vizyona gireceği tarihi sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler.


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