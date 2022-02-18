Farah Zeynep Abdullah’ın Bergen'le benzerliği gündem oldu

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' isimli diziyle ekrana gelen Farah Zeynep Abdullah 'Bergen' filmi ile gündemden düşmüyor. Güzel oyuncunun başrolünde oynadığı film merakla beklenirken, Instagram hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı. Bergen filminin yeni afişini paylaşan oyuncunun Bergen'le olan benzerliği olay oldu.Farah Zeynep Abdullah'ın takipçileri "Bu benzerlik normal değil, Bergen sandım, Bergen’e, Bergen'den daha çok benzemiş" gibi yorumlar yaparken filmin vizyona gireceği tarihi sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler.