Farah Zeynep Abdullah'ın imzalı fotoğraf tribi

TRT 1'nin reyting rekortmeni dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Twitter hesabından "2021'de imzalı foto soran var" diye yazarak sevenlerini ti'ye alan oyuncuya tepki yağdı.Bir takipçisi Abdullah'ın bu tweet'ine "2021'de bunu söyleyebilecek ego var" diye cevap verdi.