Farah Zeynep Abdullah'tan aşk ve kavga açıklaması

Magazin - 05 Şubat 2017 16:30

Farah Zeynep Abdullah ile Caner Cindoruk ilk kez görüntülendi!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah ve Caner Cindoruk aşk yaşamaya başladı. Dedikodulara göre; Farah Zeynep Abdullah dizinin bir diğer oyuncusu Metin Akdülger ile daha önce aşk yaşamıştı. Şimdi ise Cindoruk'la aşk yaşaması üzerine Metin Akdülger ve Caner Cindoruk'un sette kavga ettiği ileri sürülmüştü.Farah Zeynep Abdullah da bu dedikodular üzerine Metin Akdülger ile Caner Cindoruk'un çok yakın arkadaş olduğunu ve kavga etmediklerini açıklarken Caner Cindoruk ile de aşk yaşadığını itiraf etti.İşte o açıklama;"Kavga yok ve hiç olmadı, huzursuzluk yok, hakkımızda bizim söylediğimiz dışında yazılan, söylenen hiçbir şeyde doğruluk payı yok.. Metin ile ben baştan beri hep çok iyi arkadaş olduk, Metin ile Caner zaten çok yakın arkadaşlar. Haber niteliği taşımayan, dedikodu zihniyetinde yazılanlara son vermek istedik."