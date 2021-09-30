Farah Zeynep Abdullah'tan ‘kilo aldı’ haberlerine tepki!

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'İnci' karakterine hayat veren oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından; 'Farah kilo aldı' haberlerine cevap verdi.Oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı filtreli videolarla haberleri tiye aldı. Yüzünü dolgun gösteren bir filtre kullanan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:"Bugün çok önemli bir Haber okudum. Bunu hepinizle paylaşmak istiyorum. Duymayanlar da duysun. Bütün dünya için önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye için özellikle. ‘Farah kilo almış, Farah kilolarıyla şoke etti. Farah sen ne yaptın?’ gibi başlıklar durumun ne kadar feci olduğunu gösteriyor. Sadece küçük bir şey düşündüm. Sıkılmadınız mı insanların orasından burasından konuşmaktan. Kime ne kimin kilosundan?"