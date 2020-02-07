Fark edilmeyen cilt hastalıklarına dikkat!

Arıcan, alerjik hastalıkların sık sık cilt hastalıklarıyla karıştırıldığını belirterek "Örneğin atopik dermatit, günümüzde çok sık görüldüğü için sedef ve gül hastalığı olarak adlandırılan “pityriasis rosea” ile çok rahat karışabilmektedir. Kelebek hastalığı denilen “lupus” hastalığının deri bulguları egzama ile karışabilir. Sifiliz yani frengi pityriasis rosea adı verilen hastalık ile karışabilir, özellikle genç erkek hastalarda akla gelmelidir. Bu nedenle; deri şikayetleri sürdükçe bir dermatoloji uzmanı ile görüşmenin ihmal edilmemesi gerekmektedir." dedi.Prof. Dr. Özer Arıcan, bazen hastaların belirtileri tam olarak tarif edemedikleri için tanının geciktiğini söyleyip "Tedaviye rağmen şikayetleri geçmeyen hastaların yeniden kontrole gitmeleri gerekmektedir. Çünkü bazen hastalar uzun süre kontrollerine gitmediği için hastalıkların teşhis gecikebilmektedir. Burada hastaların tedavilerini yarım bırakmamaları ve kontrollerini aksatmamaları önem taşımaktadır. Mümkünse aynı doktora gitmeleri tanının daha çabuk konulmasını sağlayabilir." dedi.Arıcan, "Tanısı zor konulan hastalıklardan birisi ‘hidradenitis suppurativa’dır. Erken dönemde koltuk altı, kasık gibi bölgelerde sık tekrarlayan iltihaplı lezyonlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle genç yaşlarda başlar. İlk muayenede tanı konulması zor bir hastalıktır. Hastalığın seyri, atakların sıklığı ve lezyonların bıraktığı izler önem taşımaktadır. Şiddeti çok değişken olabilmektedir. Şiddetli geçirildiği vakalarda hastanın günlük yaşamını, cinsel yaşamını etkileyebilmektedir. Bu hastalığın tedavisinde etkili olan ilaçlar bulunmaktadır. Önemli olan hastalığın tedavisine en erken şekilde başlanmasıdır. Koltuk altı ve kasık bölgelerinde sık tekrarlayan iltihaplı lezyonları olan hastaların mutlaka bir dermatoloji uzmanına görünmeleri gerekmektedir." dedi.