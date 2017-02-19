Faruk Salman: Deniz Seki çıkar çıkmaz evleneceğiz

Magazin - 19 Şubat 2017 11:30

Deniz Seki'ye yeni yıl hediyesi

Deniz Seki’nin cezaevine girmeden önce 2013 yılında nişanlandığı Faruk Salman, merak edilenleri Hürriyet Gazetesi'n den Cengiz Semercioğlu'na anlattı.İşte o röportajdan bazı kesimler;◊ Deniz senin çocukluk aşkın değil mi? Bugüne kadar çıkan tüm haberlerde böyle yazdı ama tanışma hikayenizi hiç bilmiyoruz. Anlatır mısın?- Deniz’i ilk gördüğümde askerden yeni gelmiştim. Hatta bir hafta olmuştu. Bir şey almak için markete gitmiştim ve markette göz göze geldik. Daha sonra ben marketten çıkamadım. Gözlerine vurulmuştum. Hatta arabamın plakası bu yüzden ‘GOZ’dür. Sonra ortak arkadaşlarımızı buldum. Deniz o sırada öğrenciydi.◊ Nerede oluyor bu ilk karşılaşma?- Kumburgaz’da yazlıkta.◊ Sonra flört ettiniz mi?- 1,5 seneye yakın flört ettik. Hatta ayrılmadan bir hafta önce “Seni istemeye geleceğiz” dedim. Sonra aramıza nifak soktular ve ayrıldık.◊ Kim terk etti?- Ben terk ettim. O zaman 22 yaşındaydım. Deniz’den 5 yaş büyüğüm. Terk edip gittikten sonra içimde bir ukde kalmıştı. Bana harçlıklarıyla biriktirip aldığı, ortasında “DF” yazan bir anahtar vermişti. 25 yıl boyunca, evliliğim süresince bile özel kasamda sakladım onu. 25 yıl sonra da yeni gibi karşısına çıkarttım, çok şaşırdı. Benim için çok değerliydi. Unutamadım. Sonra evlendim. İki çocuğum oldu. Biri 26, diğeri 24 yaşında. Cezaevine girmeden Deniz’le beraberken kızımı evlendirdim. Şu anda 2,5 yaşında torunum var.HAPİSTEN ÇIKTIĞI GÜN NE YAPMAK İSTİYOR?◊ Ne zaman tahliye olacak?- 5 Haziran’da. Üç açık görüş kaldı.◊ Tahliye olmasına dört ay kalmışken heyecan arttı mı?- Artmaz mı. Giderek artıyor. Özlem de artıyor. Onu koklamak, omzunda yatmak istiyorum. Deniz benim ruh ikizim. Birbirimizi tamamlıyoruz.◊ Hapisten çıktığında ilk ne yapmak istiyor?- Deniz’in yaşadıkları kolay değil. Allah kimseyi dört duvara mahkum etmesin. Çıkınca onun istediği yerde 15 gün tatil yapacağız.◊ Düğün planı var mı?- Çıkar çıkmaz evlenmeyi istiyorum... Merak etme düğün tarihini ilk sen öğreneceksin.Kaynak:hurriyet.com.tr