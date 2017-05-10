İşadamının, 126 haftadır her pazartesi aksatmadan nişanlısını ziyaret için Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gittiği öğrenildi.
‘İMKÂN OLSA HER GÜN GELİRİM’
Önceki gün yine cezaevine giden Salman’ı HT MAGAZİN görüntüledi. Şıklığıyla dikkat çeken işadamı, “İmkân olsa her gün ziyarete gelirim” diye konuştu
Düğünle ilgili, “Yakında öğreneceksiniz. Sürprizi kaçmasın” açıklaması yapan Salman, “Deniz çıktıktan sonra 20 gün kafa dinlemek istiyor” dedi.
Salman yanında, Seki’nin koğuş arkadaşlarına dağıtmak için istediği, cezaevinde yazdığı kitabını da getirdi.
Seki, 2.5 yıllık cezasını 5 Haziran’da tamamlayarak özgürlüğüne kavuşacak.
Kaynak:haberturk.com
Faruk Salman'dan Deniz Seki'ye 126 haftadır aralıksız ziyaret!
Çocukluk aşkı Deniz Seki’ye 25 yıl sonra kavuşan, ünlü şarkıcı hapse girmeden önce onunla altı ay boyunca kaçak hayatı yaşayan Faruk Salman aşk mahkûmu çıktı.Magazin - 10 Mayıs 2017 10:03
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