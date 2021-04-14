Fatih Altaylı yapımcılara seslendi: Mustafa Üstündağ’a rol mol vermeyin!

Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltına alınmış, işlemlerin ardından da serbest bırakılmıştı. Olayı Habertürk'teki köşesine taşıyan Fatih Altaylı, oyuncuya sert çıktı. Yapımcılara da seslenen gazeteci, "Mustafa Üstündağ’a da bundan sonra rol mol vermeyin" dedi."Hafta sonunda Bodrum’da sezonun ilk rallisi vardı.Yerel bir otomobil kulübünün düzenlediği, Federasyonunun da destek verdiği ralliye rekor sayıda (84) araç katıldı.Bodrum Belediye Başkanı Murat Ersönmez’e copilotluk yaptı, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi destek verdi.Şahane bir yarış oldu.Ancak bu şahane yarışa yarış bittikten sonra meydana gelen bir olay damga vurdu.Dizilerde mafya rolleri oynayan Mustafa Üstündağ adlı bir şahıs, rallinin bitiş noktasını bastı.Muhtemelen alkol ya da madde etkisinde olsa gerek ki, herkese tehditler savurdu ve daha sonra da telefonla çağırdığı bir otomobil dolusu eşkıya yarışın organizasyonunu yapan kulübün başkanı Atıl Atılgan’ı hep birlikte hastanelik ettiler.Daha sonra da çıkan kargaşada kendi arkadaşlarını vurdular.Benim tüm yapımcılardan bir istirhamım olacak.Kendini maya zannetmeye başlayan oyuncular ile yollarınızı ayırın.Bu Mustafa Üstündağ’a da bundan sonra rol mol vermeyin.Memlekette yeterince eşkıya var.Bir de bu çakma kabadayılarla uğraşmayalım."