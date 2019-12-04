Fatih Altaylı'dan Can Yaman'a şok sözler: "Sen porno oyuncusu değilsin"

Can Yaman'ın verdiği bir röportajda sarf ettiği sözlerin yankıları devam ediyor. Yakışıklı oyuncu, "Biz 20’nci bölümde Demet'le sevgili olduk. Demet biraz snob olsaydı asla uyumlu olamazdık. Mesela “Hangimiz Sevmedik” dizisindeki partnerim Selen Soyder’le bu yüzden problem yaşadım. Gel de şimdi sette bu problemlerin üzerine kamera önünde aşk çek. Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım. Ben hep şunu söylüyorum, oyuncular ikiye ayrılıyor; Libidosu olanlar, libidosu olmayanlar... Cast da buna göre yapılmalı. Son yıllarda işi tutmayan jönlere bak; Hepsinin libidosu olmayan partnerleri var" demişti.Can Yaman'ın bu sözlerine Fatih Altaylı'dan da sert bir yanıt geldi. Altaylı, haberturk.com'da yayınlanan yazısından libido açıklaması yüzünden Can Yaman'a "Oğlum sen porno oyuncusu değilsin ki" diye seslendi.İşte Fatih Altaylı'nın o yazısından bir bölüm.."Can Yaman diye yakışıklı bir çocuk var.Oyuncu.Dünya çapında meşhur olmuş.Her yerde havalimanlarında kaldığı otellerde falan hayranlarının saldırısına uğruyor.Hayran saldırısı doğru mu mizansen mi bilemem ama Akdeniz ülkelerinde popüler olduğunu biliyorum dizisi nedeniyle.Bu arkadaş şöhret bulan herkes gibi hayatın sırrının da şöhretle bir arada bulunduğunu zannedenlerden olmalı ki,oyunculuk üzerine okuduğum en saçma sapan röportajlardan birini vermiş.Libidosu olmayan jönler başarılı olamaz anlamına gelen hayatımda duyduğum en zırva lafı etmiş.Oğlum sen porno oyuncusu değilsin ki!Son rol yapacaksın.Gerekirse libidosu yüksek birini gerekirse libidosu olmayan birini, gerekirse aseksüel birini, gerekirse homoseksüel birini oynayacaksın.Adını duydun mu bilmem ama mesela şahane aşk filmlerinde oynamış Rock Hudson’un kadınlara yönelik muazzam bir libidosu mu vardı?Ya da “Crusing” filminde hayatımda gördüğüm en muhteşem performanslardan birini sergileyen Al Pacino o günlerde gay olmaya mı karar veriyordu?Can Yaman kardeşim sana böyle yüz tane daha örnek veririm ama muhtemelen okumayacaksın.Ama bilesin ki oyunculuğun libido ile alakası yok. Ayrıca seninle oynayan kadın oyuncular oraya senin kendini daha erkek hissetmen için yollanmıyor.Şunu da unutmaTutmayan iki dizilik canın var.Var zannettiğin libidonun canı da o kadar."Yazının tamamını haberturk.com'dan okuyabilirsiniz..