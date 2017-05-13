Fatih Bucak yeğenini evlendirdi!

Magazin - 13 Mayıs 2017 16:45

Ekonomist Çiftçi M.Fatih Bucak, yeğeni Murat Fanta Onar için dillere destan bir düğün yaptı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen düğün töreninde M.Fatih Bucak düğüne gelen seçkin davetlileri tek tek karşılayarak onlarla sohbet etti. Melis Aydoğan ve Murat Fanta Onar çiftinin nikah şahitliğini M.Fatih Bucak, İhsan Işıldak ve Vahdettin Aydoğan yaptı.Hasan yılmaz, Faik Öztürk, Kemale Amed, Ufuk Özel, Asena, Faruk Tuncel, Sevgi Soylu gibi sanatçılar düğünde sahne aldı ve şarkılarını seslendirdi. Oldukça eğlenceli geçen düğüne katılan seçkin davetliler bir an olsun yerinde oturmadı.M.Fatih Bucak yaptığı açıklamada, "Öncelikle yeğenim Murat'ın düğün törenine katılan tüm seçkin davetlilere tek tek teşekkür ediyorum, beni kırmadan İstanbul, Şanlıurfa, Trabzon, Ankara ilimizde ve diğer illerden gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayan tüm dostlarımızda teşekkür ediyorum. Yeğenim Murat'a mutluluklar dilerim" dedi.