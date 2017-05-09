Kanal D’de ekrana gelecek olan ”Fatih” dizisinin yönetmeni belli oldu!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı dizinin yönetmeni sonunda netleşti. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği "Fatih"in yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturacak. Altan Dönmez, son olarak Star TV'de final yapan "Paramparça" dizinin yönetmenliğini yapmıştı.
"Fatih" dizisinin yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelmesi bekleniyor.
Fatih dizisinin yönetmeni belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde yer alacağı "Fatih" dizisinin yönetmeni netleşti.Dizi - 10 Mayıs 2017 02:00
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