Fatih Terim: Bu olayı bir babanın ailesini koruması gibi görüyorum!

Spor - 19 Temmuz 2017 17:30

Terim'in damadının ablası Alaçatı'daki kavgayı anlattı...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'da yaşanan olay hakkında bir basın toplantısı düzenledi.İstanbul, Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, yaptıklarından pişman olmadığını söyledi. "Bir daha olsa, bir daha yaparım" diyen tecrübeli teknik adam, bu olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu da vurguladı."HİÇ KONUŞMAMAYI DÜŞÜNDÜM"İlk etapta basın toplantısı yapmak istemediğini söyleyen Terim, "Birçok şey yazılıp çiziliyor. 15 ve 16 Temmuz, hepimiz için çok önemli 2 gün. Şehitlerimize, gazilerimize ve ülkeme olan saygım, o dönemde açıklama yapmamı engelledi. Onların önüne geçmek, bana yakışmazdı. Hiç konuşmamayı da düşündüm. Ama baktım ki, bu ucuzluk ve iftiralar arasında susmamın yanlış anlaşılmasını istemedim. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek istedim. Sevdiklerimin yanlış anlamasını engellemek için konuşuyorum. Aşağı yukarı yarım asıra dayanan bir futbol insanı olarak beni rahatlıkla tanıyorsunuz.Sokakta, basında, özel hayatımda, mahkemede hep doğruları söyledim. Bugün de benden doğruları duyacaksınız. Benim için Galatasaray önemli bir değerdir. Ailem ve ülkem çok çok büyük değerdir. Vazgeçilmezimdir. Onların hiçbirine laf söyletmeyeceğimi bilmeniz gerekir. Söylenirse de neler yapacağımı tahmin edersiniz. Bu değerlerime laf söylendiğinde gereğini yapmadığım olmamıştır. Türkiye Futbol Direktörü bunu yapmamalıydı diyenler var. İnanın bu konuda en hassas olan benim. Ali Dürüst'le de konuştum. Konuşmayacaktım ama doğruları anlatmak istiyordum" diye konuştu."BİR BABA HER ZAMAN AİLESİNİ KORUR"Bu olayda ailesini koruduğunu söyleyen Terim, "Bir baba her zaman ailesini korur. Bu uğurda ne olursa olsun, korur. Damadım Ahmet'in ablasına yapılan hakaret, tehdit ve taciz var. Benim haberim yoktu, kendileri halletmeye çalışmışlar. Bir akşam aile yemeğine oturacağız, yemekte böyle bir konu geçince, tanıdığım, tanıdığımı sandığım kişiye bu olayı sordum. Etrafında birileri var galiba diye kendisine söyledim. Edepsiz bir teklif aldım, ben de gereğini yaptım. Konu bitince de oradan ayrıldım. TFF'nin bilgisi yok bu konu hakkında. Hepiniz trafikte kavga ediyorsunuzdur. Biriniz ailenize laf etti, karşılık verdiniz. Burada haber, gazeteci birine saldırdı diye mi verilir? 1-2 yıl önce babasını kaybetmiş ve babasının ölürken bana emanet ettiği bir insandan bahsediyoruz. Damadımın kız kardeşinden bahsediyoruz" açıklamasında bulundu."BİR DAHA OLSA, BİR DAHA YAPARIM"Kendisi hakkında yalan haberlerin çıktığını söyleyen Fatih Terim, bu iddialara da cevap verdi:"Bazı köşe yazarları ve sosyal medyadaki bir takım yazarlar... Gülseniz bir türlü, ağlasanız başka türlü... Eğer bir gün burnum kırılırsa veya başka bir şey olursa benden duyacağınıza emin olun. Öyle bir şey olmadı ama olsa söylerdim. Onlar, inanın bana bir şey olsun çok istemişlerdir. Olmadığına çok üzülmüşlerdir. Hepiniz bu mesleği yapıyorsunuz, umuma açık bir yerde, yüzlerce kişinin olduğu bir yerde olaydaki kişilerle konuşularak her şeyi öğrenme imkanınız var. Ama böyle yapılmıyor. Sözü ciddiye alınmayacak birilerini dinleyerek iş yapıyorlar. Ben yaptıklarımdan pişman değilim. Bir daha olsa, bir daha yaparım. Benim aileme böyle bir şey yapılamaz. Ailem olmasa bile, bir kadına taciz edilemez. Ben bu olayı işime sirayet edecek hiçbir yerde yapmadım. Basın toplantısını da bu yüzden Riva'da yapmıyorum. Hiç tanımadığım bir kadın olsa bile, böyle bir olay yaşansa yine müdahale ederim.""TERBİYESİZ BİR TEKLİFE CEVAP VERDİM"Bu olaya hiçbir şekilde kayıtsız kalamayacağını söyleyen Terim, "Yaşadığımız ülkede, bir yeri basmanın ne demek olduğunu herkes bilir. Ali Dürüst 20 kişiyle gittin zannettim dedi. Bu ailenin reisi yeri bilmeden, bu mekanları bilmeden, nerede olduğunu bilmeden, kaç kişi olduğunu bilmeden bu mekana gitti. Gidecektir de. Terbiyesiz bir teklife cevap verdim. Burnum kırılmış, Acun'un evine gitmişim... Arkadaşlar, hiç mi araştırmıyorsunuz? Ertesi günkü olaydan dolayı 6-7 tane dava açtım. Herkes, istediği gibi konuşmakta serbest. Görüntüleri gördünüz. Orada bir kadın var ve siz böyle hallediyorsunuz demiş bazı kişiler... Erkeklerin mevzusuna ne zamandan beri kadınları dahil ediyoruz ? Uçakla gelmişim... İnsanın coğrafya bilgisi olmaz mı? Çeşme'ye gece uçak mı var? Bu olaya kayıtsız kalamazdım, ben da kayıtsız kalmadım. Çitten atladı diyorlar, hangi çitten? ben mekanı bile bilmiyorum. Yüzlerce insan vardı orada. sormak bu kadar zor mu?Memnun muyum, hayır. Hiç memnun değilim. Adımın böyle biriyle anılmasından memnun değilim. Bu fotoğrafta yer almaktan memnun değilim. Ama ben masanın başında, çocuklarıma ben futbol direktörüyüm, bunu yapamam diyemem, ben böyle bir insan değilim. Böyle bir olay olduğu için çok üzgünüm ve rahatsızım. Ailem için hiçbir zaman başma bir şey düşünmedim. Size bir söz daha veriyorum, bundan sonra provokasyonlara karşı daha dikkatli yaklaşacağım. Ben her gün evden, Allah'ım, beni şeytana uydurma diyerek çıkarım. Fatih Terim olarak çok üzgünüm, futbol direktörü olduğum için de çok üzgünüm. Ancak maalesef bu olay oldu. Her zaman sevdiklerimi korudum, bundan sonra da koruyacağım" dedi."KAVGAYA DEĞİL, ÇÖZÜM BULMAYA GİTTİM"Sürekli bir çözüm aradığını söyleyen Fatih Terim, "Açıkçası, ben o kişiyi olayı çözmik için aradım. Ancak aldığım cevaba karşı, daha da sinirlendim. Dostlarım aradı, gitmene gerek yok dedi. Ama ben gittim. Davete icabet ettim. Ben olaydan dolayı şikayetçi olmadım. Ertesi gün dediklerinden dolayı şikayet ettim. Hatırlı kişiler de devreye girmedi.Ben hayatım boyuncu olduğu gibi yaşadım her şeyi. Neysem, oyum. Örnek alınacak çok şey yapmış olabilirim. Ancak zaman zaman tasvip etmediğim şeyler de var. Kötü şeyleri yaşanmamış kabul etmeyi, bir baba olarak rica ediyorum. Şu anda ne kadar üzgünüm size anlatamam. Ancak maalesef hayat sizi buralara çekiyor. Ben, tanıdığım birini arıyorum, bundan dolayı hukuka mı başvurursunuz. Ben çözüme gidiyorum, kavgaya değil" şeklinde konuştu.DHA