Fatih Terim: Gayet iyiyim, bir şey yok

Magazin - 19 Temmuz 2017 07:15

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim önceki gün Bodrum-Hebil Koyu’nda tekneleriyle gezerken görüntülendi.Fatih Terim İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendisini görüntüleyen muhabirlere “Gördüğünüz gibi iyiyim, bir şey yok. Hepinizi öpüyorum” dedi.Fatih Terim 5 gün önce 2 damadı ile Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basmıştı. Lokantanın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun, Fatih Terim’in burnunu kırdığı iddia edilmişti. Fotoğraflarda Terim’in burnu sağlam görünüyordu.Fatih-Fulya Terim Bodrum-Hebil Koyu’nda gezdi.