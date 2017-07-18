Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim önceki gün Bodrum-Hebil Koyu’nda tekneleriyle gezerken görüntülendi.
Fatih Terim İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendisini görüntüleyen muhabirlere “Gördüğünüz gibi iyiyim, bir şey yok. Hepinizi öpüyorum” dedi.
Burnunda kırık yok
Fatih Terim 5 gün önce 2 damadı ile Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basmıştı. Lokantanın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun, Fatih Terim’in burnunu kırdığı iddia edilmişti. Fotoğraflarda Terim’in burnu sağlam görünüyordu.
Fatih-Fulya Terim Bodrum-Hebil Koyu’nda gezdi.
Fatih Terim: Gayet iyiyim, bir şey yok
Önceki gün Bodrum-Hebil Koyu’nda tekneleriyle eşi Fulya Terim ile gezerken görüntülenen Fatih Terim, burnunu kırdığı iddiaları karşısında "Gayet iyiyim, bir şey yok" dedi.Magazin - 19 Temmuz 2017 07:15
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fatih Terim, Fulya Terim
MAGAZİN HABERLERİ
- Uğur Güneş ve Cansu Gündüz tatilde!
- Irmak Ünal ve Emre Karabacak neden boşandı?
- Arzu Yanardağ'dan denizde oyun havası
- Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
- Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi evli çıktı, Gonca Derin Akkuş konuştu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un teknesine baskın yapıldı!
- Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
- Mustafa Ceceli: Çok mutluyum, evliliğin tadını çıkarıyoruz
- Almeda Abazi: Bana değil, Tolgahan’a sorun!