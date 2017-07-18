Fatih Terim: Gayet iyiyim, bir şey yok

Önceki gün Bodrum-Hebil Koyu’nda tekneleriyle eşi Fulya Terim ile gezerken görüntülenen Fatih Terim, burnunu kırdığı iddiaları karşısında "Gayet iyiyim, bir şey yok" dedi.

Magazin - 19 Temmuz 2017 07:15
Fatih Terim: Gayet iyiyim, bir şey yok
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim önceki gün Bodrum-Hebil Koyu’nda tekneleriyle gezerken görüntülendi.

Fatih Terim İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kendisini görüntüleyen muhabirlere “Gördüğünüz gibi iyiyim, bir şey yok. Hepinizi öpüyorum” dedi.

Burnunda kırık yok
Fatih Terim 5 gün önce 2 damadı ile Alaçatı’daki Yüzevler Kebapçısı’nı basmıştı. Lokantanın sahibi Selahattin Aydoğdu’nun, Fatih Terim’in burnunu kırdığı iddia edilmişti. Fotoğraflarda Terim’in burnu sağlam görünüyordu.

Fatih-Fulya Terim Bodrum-Hebil Koyu’nda gezdi.

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Bağlantılar: Fatih Terim, Fulya Terim

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