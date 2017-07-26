Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı

Son dakika: Ve Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı.

Spor - 26 Temmuz 2017 16:25
Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı
Yıldırım Demirören: "Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğünü bıraktı. Karşılıklı anlaşarak görevden ayrıldı"

TFF'DEN AÇIKLAMA;

Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan birtakım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

SPOR HABERLERİ

  • Uğur Pektaş'tan barışma paylaşımı!
  • Rüştü o mektuba böyle yanıt verdi
  • 6 karşılaşma oynandı
  • Rekorlara sahne oldu!
  • A Milli Takım, hazırlıklara devam
  • İşte UEFA Avrupa Ligi kadrosu!
  • Fatih Terim'den Rüştü'ye mektup!
  • Erkekler mağlup, kadınlar galip!
  • Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması
  • Orkan Çınar, Beşiktaş'ta...

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte sahnede en iyi dans eden kadın şarkıcı!
  • Yaz günü çizmesiyle şaşırttı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burcu Esmersoy'un zor anları!
  • Demet Şener'den, Ebru Şallı'ya tepki: Boşansın ne isterse yapsın
  • Hayvanseverlerin Harun Kolçak'a vefası!
  • Göksel’in şaşırtan değişimi!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?