Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e deprem yaratacak mektup!

Rüştü Reçber'in Fatih Terim'e yönelik dün Hürriyet'teki köşesinden yaptığı istifa çağrısına deneyimli teknik adam gündeme bomba gibi düşecek sözlerle sert cevap verdi.

Spor - 25 Temmuz 2017 03:00

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den Hürriyet Gazetesi Yazarı Rüştü Reçber’e mektup var.



Fatih Terim, Rüştü Reçber’in dün (24 Temmuz 2017) Hürriyet Gazetesi’nde yer alan yazısına cevap verdi.



Rüştü Reçber:

Milli Takımlar Teknik Direktörü ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den dün bir mektup aldım. Terim, 24 Temmuz 2017 tarihinde (dün) Hürriyet Gazetesi’nde kaleme aldığım yazıma cevap veriyor. Fatih Terim’in mektubunu virgülüne bile dokunmadan yayımlıyor ve takdiri siz okurlarıma bırakıyorum.

Benim yanıtım mı?

Onu da yarın yine bu sütunlarda okuyacaksınız.



İşte Fatih Terim’in mektubu...

"Sevgili Rüştü,

Bugün Hürriyet Gazetesi’nde engin futbol bilgin ile vizyonun, kıymetli tespit ve yorumlarınla süslediğin köşeni okudum.

Türkiye’nin amiral gemisi olan Hürriyet’te köşe sahibi olmanın öncesinde seni yakinen tanıyan, özellikle futbolculuk ve sonrasındaki sürede gelişimini gayet iyi bilen biri olarak günlük hayatında kullandığın kelime sayısından fazlasını yazılarında kullanabiliyor olmana çok sevindim. Sanırım bağlı olduğun yöneticilerin de bu akıcılıktan ve zengin ifade biçiminden memnundur.

Sana dair hatıralarımda iyisiyle kötüsüyle, eğrisiyle doğrusuyla, sevabıyla günahıyla ne çok şey olduğunu; bunların bir kısmında sana olan destek ve yardımlarımı, bir kısmında sadece bende kalması gereken anların bulunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Kısaca aslında kim ve nasıl biri olduğunu biliyorum.

Bilmediğim ise köşende kimin kalemiyle yazdığın, sana kalemini ve aklını ödünç verenlerle birlikte ne tür beklenti ve menfaatlerinin olduğu ve daha önemlisi kıymet bilmez, vefadan anlamaz bu tavırların aslında içinde hep mi var olduğu yoksa sonradan mı edinildiği.

Belli ki hayat seni yormuş ve yıpratmış Rüştü. Belki de sevgi ve şefkat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamın da yok. Veya bilerek yada bilmeyerek bir yara açıldı sende ve sürekli kanatılıyor.

Üzülme Rüştü. Bunlar geçici ve telafi edilir şeyler. Sen, seni sen yapan değerlerinden vazgeçme. Kendinden başka kimseye güvenip yola çıkma, arkanı döndüğünde ne kadar yalnız olduğunu bilmek daha çok koyar adama. Sahadaki örnek futbolculuk modelliğini bozma.

Haa bir de herhangi bir şeyi yapmadan önce haddimi aşıyor muyum, aşmıyor muyum diye bir değil 2-3 kez düşün.

Hayat, ektiklerini biçtiriyor. Temennim, senin ektiklerinin sana zarar vermemesi ve ben nerede yanlış yaptım dedirtmemesi.

Benden yana endişen olmasın. Yazdıklarını ve niyetini ciddiye alacak ve yaygara çıkaracak değilim. Sadece hukuki süreci başlatacağım."



İŞTE RÜŞTÜ REÇBER'İN HÜRRİYET'TEKİ O YAZISI:

"Fatih Terim’in Alaçatı baskını

Öncelikle hocam, olay nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun, yüzde 100 haklı bile olsanız, yaptığınız çok ama çok yanlış. Aslında bunun siz de farkındasınız..

Bir anlık sinirle de, aşırı tahrikle de olsa, bu yanlış ortadan kalkmaz.

Hepimiz bir şeyleri değiştirmek, geliştirmek ve güzel bir noktaya ulaşmak için çaba sarfederken, sporun başındaki insanların bu yaptıklarını kabul etmek bana ters düşüyor.

En basitinden,

- Bu ülkede çocuklar var.

- Bu ülkede gençler var.

- Bu ülkede sporu gerçek anlamıyla seven insanlar var.

İşte bu sebeplerledir ki, belli konumlara ulaşmış insanların sadece kendilerine ve ailelerine değil, topluma da sorumlulukları vardır.

Eğer o insanlar, bu sorumlulukların altında eziliyor ya da güç zehirlenmesi yaşıyorsa, bu kez gerekli merciler görevlerini yapmak zorundadır.

İyi şeylerin ödüllendirilmesi gibi, yapılan yanlışların da bir karşılığı olmalı.

Sonuç olarak...

- Şahıs kim olursa olsun, bulunduğu makamı suistimal ediyorsa özür dileyip görevini bırakmalıdır.

- O bırakmaya yanaşmıyorsa, ilgili merciler tarafından görevinden alınmalıdır.

- Hiçbiri olmadı mı? O zaman sözü yeni Spor Bakanı söyleyecek.

- O da mı olmadı. Artık talimat verecek makam belli!.."

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