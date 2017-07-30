Fatih Terim'in 3 kuruşluk davasına Rüştü Reçber'den karşı hamle!

Spor - 30 Temmuz 2017 14:57

Rüştü Reçber, Fatih Terim'i savcılığa şikayet etti!

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'in mektubuna yanıt!

Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e deprem yaratacak mektup!

Hürriyet yazarı Rüştü Reçber, ‘Fatih Terim’in Alaçatı Baskını’ başlıklı yazısı nedeniyle kendisi aleyhine 3 kuruşluk manevi tazminat davası açan Terim için yargıya başvurdu. Reçber'den karşı hamle gecikmedi.Reçber, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Terim aleyhinde 1071 liralık manevi tazminat davası açtı.1071 liralık talebiyle Türklerin Anadolu’ya girdiği 1071 Malazgirt Meydan Muhaberesi’ne gönderme yapan Reçber, konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:“İnsanlar geçmişini unutmamalı. Nereden geldiklerini, nasıl geldiklerini daima hatırlamalı. O, bize açtığı dava ile ‘3 kuruşluk adamsın’ muamelesi yapıyor. Ama bizim örfümüz, terbiyemiz, adetlerimiz aynı şekilde karşılık vermeye müsaade etmez. Bu nedenlerle avukatım 1071 liralık tazminat davası başvurusunda bulundu.”Reçber’in avukatı Nail Gönenli de Terim hakkında açtıkları dava ile ilgili olarak, “Fatih Terim’in müvekkilime gönderdiği e-mail’in içeriğindeki ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduk ve manevi tazminat davası açtık. Ayrıca, müvekkilim aleyhine açtığı tazminat davası da hakaret manalı olduğu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk” dedi.Rüştü Reçber'in istifa davetine hakaret içeren sözlerle yanıt veren Fatih Terim, mektubunda Reçber'e dava açacağını dile getirmişti.Bu sürecin ardından milli takımdan ayrılan Fatih Terim, Rüştü Reçber'e "3 kuruş" değerinde tazminat davası açtı. Reçber'in karşı hamlesi ise gecikmedi.Kaynak: hurriyet.com.tr