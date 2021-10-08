Fatih Ürek ile Demet Akalın'ın 'Gelinim Mutfakta' atışması...

Gelinim Mutfak'ta yarışmasını sunan Demet Akalın programdan ayrıldığını açıkladı.Önceki dönemlerde Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta’yı sunan Fatih Ürek, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ürek, bir dönem çok yakın dostu olan Demet Akalın ile ilgili bombayı canlı yayında patlattı. Ürek, Demet Akalın’ın ekibi bezdirip kovdurduğunu söyledi ve Gelinim Mutfakta’dan ayrılacağını açıkladı.Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek tepki gösterdi.Fatih Ürek, bu soruya yanıt vermezken Akalın ise 'programı bıraktı' iddiasını doğruladı.Akalın açıklamasında "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih bile geri alabilir" dedi.Ürek ise "Allah korusun" diye cevap verdi.Programın yeni sunucusunun Songül Karlı olacağı öğrenildi.