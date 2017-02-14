Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

Magazin - 14 Şubat 2017 12:05

Ameliyattan bu yana evinde istirahatte olan sanatçı ‘’Artık adım atabiliyorum.’’ diyerek, hakkında çıkan ‘’hastaneye kaldırıldı’’ haberlerini de yalanladı. Rutin kontrolleri için hastaneye gittikleri sırada görüp yalan haber yaptıklarını söyleyen sanatçı, sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve günden güne iyileştiğini söyledi."Türkiye’de yapacak haber bulamıyorlar sanırım. Bulamayınca da benimle ilgili haber yapıyorlar. Üstelik yalan haber. Hepsi uydurma." diyerek sevenlerine iyileştiğinin mesajını verdi.