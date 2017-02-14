Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?

Kasım ayında kalça protezi ameliyatı olan Türk Sineması’nın efsane ismi Fatma Girik’ten sevindiren haber geldi.

Magazin - 14 Şubat 2017 12:05
Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl?
Ameliyattan bu yana evinde istirahatte olan sanatçı ‘’Artık adım atabiliyorum.’’ diyerek, hakkında çıkan ‘’hastaneye kaldırıldı’’ haberlerini de yalanladı. Rutin kontrolleri için hastaneye gittikleri sırada görüp yalan haber yaptıklarını söyleyen sanatçı, sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve günden güne iyileştiğini söyledi.

"Türkiye’de yapacak haber bulamıyorlar sanırım. Bulamayınca da benimle ilgili haber yapıyorlar. Üstelik yalan haber. Hepsi uydurma." diyerek sevenlerine iyileştiğinin mesajını verdi.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fatma Girik

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Meryem eski aşkına mı döndü?
  • Yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
  • Gökçe Bahadır'ın değişimi!
  • Erkan Avcı çok utandı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Tolgahan ve Almeda Abazi evlendi
  • Söz verdiler! Pahalı hediye yok!
  • Tolgahan'dan son 'bekar' pozu
  • Özge'den sevgilisine evlilik iması!
  • Yasemin Allen'den veda partisi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Poyraz Karayel veda ediyor!
  • Burçin Terzioğlu aşkını anlattı
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Zeynep Demirel'den hamilelik müjdesi
  • Bensu Soral'ın ikiziyle sporu
  • Zafer Algöz'den 'Recep İvedik' tepkisi
  • Mesut Özil ve Amine Gülşe yeniden birlikte mi?
  • Kendall Jenner'dan olay paylaşım
Poyraz Karayel veda ediyor!

EN POPÜLER HABERLER

  • Ünlülerin 'Sevgililer Günü' paylaşımları!
  • "İçerde"nin 22. bölümünden ilk sahne!
  • Aleyna Tilki nargile yasağını deldi
  • Erkan Avcı çok utandı!
  • Yasemin Allen'den veda partisi!
  • Selin Şekerci'den türkü sürprizi!
  • Instagram'da ünlüler - 13.02.2017
  • Recep İvedik 5'in galası yapıldı!
Ünlülerin 'Sevgililer Günü' paylaşımları!