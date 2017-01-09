Fatma Girik'ten üzücü haber

Magazin - 09 Ocak 2017 13:13

Fatma Girik ameliyat oldu

Fatma Girik bir kez daha ameliyat oldu!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatma Girik, "Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi.Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" açıklamasında bulundu.