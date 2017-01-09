Fatma Girik'ten üzücü haber
Fatma Girik geçirdiği iki ameliyat sonrasında zor günler ardından sağlık durumu hakkında konuştu.
Magazin - 09 Ocak 2017 13:13
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fatma Girik, "Uzun bir süredir evimde istirahat halindeyim. 10 günde bir hastaneye giderek MR çektiriyorum. 'Nasılsın' diye sorarsanız pek iyi değilim, istirahat ediyorum" dedi.
Kalça kemiğine platin takılan Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik, "Kendim için sağlık, ülkem için refah diliyorum. Lütfen artık birlik olalım, bunun zamanı" açıklamasında bulundu.
Fatma Girik ameliyat oldu
Fatma Girik bir kez daha ameliyat oldu!
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