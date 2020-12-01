"Fatmagül'ün Suçu Ne?" geri dönüyor!

Tecavüz mağduru bir genç kızın ve onun etrafında gelişen olayların anlatıldığı 'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciden tam not almıştı.Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan 'Fatmagül’ün Suçu Ne?', hafta içi her gün saat 11.00’de Kanal D’de.