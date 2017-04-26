Fazıl Say, sevgilisi Ece Dağıstan ile gezmelerde

Magazin - 27 Nisan 2017 07:00

Ünlü piyanist Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu Ece Dağıstan ile önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.Sevgilisiyle el ele evine doğru yürüyen ünlü piyanist, fotoğraflarının çekilmesine aldırış etmedi.Fazıl Say, bir süre önce Atatürk'ü anlattığı yeni bestesi olan "Yürüyen Köşk"ten sosyal medya hesabından kısa bir paylaşım yaparak ilgi uyandırmıştı.Kaynak: hurriyet.com.tr