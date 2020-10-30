FB TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti!
Bir süredir kanser tedavisi gören FB TV spikeri 32 yaşındaki Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti. Fenerbahçe Kulübü hayatını kaybeden Dilay Kemer'le ilgili paylaşımda bulundu.
30.10.2020 11:28 Magazin
Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti. Sosyal medyadan yapılan duyuruda, “Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik maalesef” ifadeleri kullanıldı. İlik nakli bekleyen Dilay Kemer için ilik bulunmuştu ve kanserle mücadelesinden zaferle ayrılmıştı. Ancak hastalığının tekrarladığını sosyal medyadan duyuran Kemer, savaşmaya devam edeceğini söylemiş ve sosyal medyadan destek mesajları yağmıştı.