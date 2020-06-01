Fedon, yaz sezonunu Bodrum’da böyle açtı!

Adı Bodrum ile özdeşleşen Fedon, geçtiğimiz gün Torba'ya gitti. Fedon, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Denize düştüm ve yaz sezonu başlamıştır" dedi.

01.06.2020 23:12 Magazin

Fedon, yaz sezonunu Bodrum’da böyle açtı! Bodrum deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Fedon, bu yıl corona virüs nedeniyle Torba'ya gidememişti. Özel izinle soluğu Bodrum'da alan 73 yaşındaki şarkıcı, buradan paylaşım yaptı. Denize balıklama atlayan Fedon, "Bu sene de Allah nasip etti, düştüm yine" yorumunda bulundu.

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