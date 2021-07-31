'Felç geçirdim' dedi... Kuyumcu açılışına gitti! Tuğba Özay'a büyük tepki!

Manavgat'ta bulunan çiftliğini yangın nedeniyle kaybetme tehlikesi yaşayan Tuğba Özay, sinir krizi geçirerek gündeme gelmişti.İki gün önce gözyaşları içinde, 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyen Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı.İki gün önce sinir krizi geçirerek gündeme gelen Tuğba Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı. Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti.Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tuğba Özay’ın bugün açılış törenine katılması büyük tepki çekti. Eski mankeni eleştiri yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları; "Felç geçirdim diye ağlıyordun, şimdi güle oynaya açılıştasın", "Yangını ne çabuk unuttun?", "Bu nasıl vicdan çok yazık!", "İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar mı kolay?" şeklinde yorumlarda bulundular.