'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay'ın son durumu

Tuğba Özay'ın Manavgat'ta çiftliği yandı! Hastanelik oldu

Tuğba Özay, Antalya Manavgat'ta çıkan yangının çiftliğinin bulunduğu bölgeye sıçraması üzerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti. Gözyaşlarına hakim olamayan eski manken, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Her yer, her şey yanıyor" ifadelerini kullanmıştı.Bir diğer videosunda ise "Yaklaşık 1.5 saattir ağlıyorum. Çok büyük bir orman yangını yaşıyoruz. Diyecek bir söz bulamıyorum. Orada insanların evleri yanıyor, hayvanlar yanıyor. İçim yanıyor. Manavgat'a çok geçmiş olsun, hepimize geçmiş olsun. İnanın artık dayanacak gücüm yok" demişti.43 yaşındaki eski mankenin sağlık durumu ve çiftliğine ilişkin açıklama, Tuğba Özay'ın yakın arkadaşı olan ses sanatçısı Onur Akay'dan geldi. Söz konusu çiftliğin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu belirten Akay, "Tuğba Özay'ın çiftliğinde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş" dedi.Onur Akay, "Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi. Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor" ifadelerini kullandı.