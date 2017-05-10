Fenerbahçe-Anadolu Efes: 96-57

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe mücadeleden 96-57 galip ayrıldı.

Basketbol - 10 Mayıs 2017 22:29

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Sarı Lacivertliler savunmada Udoh-Vesely ikilisiyle, hücumda ise Boby Dixon ve yine Udoh’un pota altı etkinliğiyle skorda bir anda öne fırladı. Perasovic 2 mola hakkını da kullanırken demoralize olan Efes organizasyondan uzak bir görüntü çizdi. Çeyrek Fenerbahçe’nin 6-29’luk üstünlüğüyle sonuçlandı.



İkinci çeyrekte de üstünlüğü süren Fenerbahçe rotasyon oyuncuları Melih Mahmutoğlu ve Ahmet Düverioğlu’ndan katkı alırken, aradaki farkı korurken, hücumda işleri düzelten Anadolu Efes bu bölümde 23 sayı buldu, soyunma odasına 29-50 Fenerbahçe önde girdi.



Karşılaşmanın ikinci yarsında da Fenerbahçe yakaladığı momentumu devam ettirirken, 3. çeyrekte farkı daha da açtı ve 30’lar seviyesine getirdi. Son çeyrek Berk Uğurlu, Egehan Arna ve Barış Hersek’ten yararlanan Fenerbahçe rahat bir havada geçen bu bölümde de üstün bir performans çizerken maçtan 57-96 galip ayrıldı ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonunu lider bitirmeyi garantiledi.



29/42 ikilik, 8/18 üçlükle oynayan Fenerbahçe’de Ekpe Udoh 22 sayı 7 ribaund 5 asist, Bogdan Bogdanovic 15 sayı 4 ribaund 8 asist, Melih Mahmutoğlu 14 sayı 1 ribaund 2 asist, Bobby Dixon 10 sayı 2 ribaund 2 asistle oynadı.

Anadolu Efes cephesinde ise Thomas Heurtel 14 sayı 2 ribaund 1 asist, Derrick Brown 12 sayı 4 ribaund 1 asist, Alex Kirk 10 sayı 6 ribaund 1 asist üretti.



Kaynak: hurriyet.com.tr

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