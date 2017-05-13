Fenerbahçe 0-0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

Futbol - 13 Mayıs 2017 19:00

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Ozan Tufan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Salih, Alper, Sow, Lens, Emenike

Antalyaspor: Ferhat, Celustka, Salih, Diego, Motta, Sandro, Charles, Deniz, Mbilla, El Kabir, Eto'o



İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine sadece bir kez yenildi. İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra İstanbul'da Antalyaspor ile yaptığı 19 maçtan 18'ini kazanırken, sadece 2012-2013 sezonunda 3-1 mağlup oldu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 49 gol atarken, kalesinde 15 gördü.



Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, geçen sezon da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 41 lig maçı içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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