Fenerbahçe: 0 Kasımpaşa: 0

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Kasımpaşa'la golsüz berabere kaldı.

Futbol - 19 Şubat 2017 16:50
Fenerbahçe: 0 Kasımpaşa: 0
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar takımına yenilen ve ligde son 2 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın son bölümlerinde Sarı-lacivertli tribünler "Yönetim İstifa" tezahüratları yaptı.

Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Fenerbahçe 4. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 25 puanla 12. sırada yer aldı.

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Sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada bir kez daha zirveye yaklaşma şansını tepti.

Lider Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 7 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, siyah beyazlıların bu akşam 3 puan alması halinde zirveden 10 puan geride kalacak. Kasımpaşa maçı sonrası hakemin bitiş düdüğü ile birlikte tribünler Fenerbahçe yönetimini topluca istifaya davet etti.

Kaynak: DHA
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Kasımpaşa

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