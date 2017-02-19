Fenerbahçe: 0 Kasımpaşa: 0

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Kasımpaşa'la golsüz berabere kaldı.

Futbol - 19 Şubat 2017 16:50

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar takımına yenilen ve ligde son 2 maçtır kazanamayan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın son bölümlerinde Sarı-lacivertli tribünler "Yönetim İstifa" tezahüratları yaptı.



Bu sonuçla puanını 37'ye yükselten Fenerbahçe 4. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 25 puanla 12. sırada yer aldı.



Kadıköy'de istifa sesleri



Sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında 2 puan kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada bir kez daha zirveye yaklaşma şansını tepti.



Lider Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 7 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, siyah beyazlıların bu akşam 3 puan alması halinde zirveden 10 puan geride kalacak. Kasımpaşa maçı sonrası hakemin bitiş düdüğü ile birlikte tribünler Fenerbahçe yönetimini topluca istifaya davet etti.



Kaynak: DHA

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