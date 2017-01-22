Fenerbahçe: 1 Başakşehir: 0

Fenerbahçe, Başakşehir'i 1-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

Futbol - 22 Ocak 2017 20:55
Fenerbahçe: 1 Başakşehir: 0
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasının en önemli maçında Fenerbahçe sahasında lider Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Fenerbahçe, Başakşehir'i Ozan Tufan'ın 28. dakikada attığı golle geçti.

Fenerbahçe ayrıca 74. dakikada Fernandao'nun kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından lider Medipol Başakşehir 39 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti.
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Bağlantılar: Fenerbahçe, Başakşehir

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