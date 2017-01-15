Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Adanaspor'u ağırladı.
Ülker Stadyumu'ndaki maçta Fenerbahçe'nin gollerini 40. dakikada Mehmet Topal ve 78. dakikada Fernandao penaltıdan atarken konuk Adanaspor'un gollerini 23. dakikada Magaye Gueye ve 45+1'de Roni attı
Fenerbahçe: 2 Adanaspor: 2
Fenerbahçe evinde Adanaspor ile 2-2 berabere kalarak ikinci yarıya puan kaybıyla başladı.Futbol - 15 Ocak 2017 20:59
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fenerbahçe, Adanaspor,
FUTBOL HABERLERİ
- Trabzon'dan süper başlangıç!
- Ersan Gülüm yeniden Beşiktaş'ta!
- Süper Lig'in 17. hafta programı ve hakemleri!
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
- FIFA'dan Dünya Kupası için flaş karar
- Fenerbahçe- Partizani Tirana maçı hangi kanalda saat kaçta?
- Galatasaray Arabistan'da dağıldı!
- Trabzonspor'da 3 ayrılık
- Garry Rodrigues Galatasaray'da!
- Antalyaspor Eto'o için kararını verdi