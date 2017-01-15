Fenerbahçe: 2 Adanaspor: 2

Fenerbahçe evinde Adanaspor ile 2-2 berabere kalarak ikinci yarıya puan kaybıyla başladı.

Futbol - 15 Ocak 2017 20:59
Fenerbahçe: 2 Adanaspor: 2
Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Adanaspor'u ağırladı.

Ülker Stadyumu'ndaki maçta Fenerbahçe'nin gollerini 40. dakikada Mehmet Topal ve 78. dakikada Fernandao penaltıdan atarken konuk Adanaspor'un gollerini 23. dakikada Magaye Gueye ve 45+1'de Roni attı
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