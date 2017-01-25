Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler takımını 3-0 yendi.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe 11 puanda 2. sırada grup aşamasını tamamladı.
Fenerbahçe'nin gollerini 8.dakikada Salih Uçan ve 36. 44. dakikada penaltıdan atan Van Persi kaydetti.
Fenerbahçe bir üst turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Fenerbahçe: 3 Amed Sportif: 0
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Amed Sportif'i 3-0 yendi.Futbol - 25 Ocak 2017 19:45
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