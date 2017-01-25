Fenerbahçe: 3 Amed Sportif: 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Amed Sportif'i 3-0 yendi.

Futbol - 25 Ocak 2017 19:45
Fenerbahçe: 3 Amed Sportif: 0
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son haftasında sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler takımını 3-0 yendi.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe 11 puanda 2. sırada grup aşamasını tamamladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 8.dakikada Salih Uçan ve 36. 44. dakikada penaltıdan atan Van Persi kaydetti.

Fenerbahçe bir üst turda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

FUTBOL HABERLERİ

  • Rodallega formayı giydi!
  • Trabzon, Rodallega'yı açıkladı
  • Chedjou'ya zorunlu af
  • Antepspor'da Üzülmez dönemi bitti
  • Aytemiz Alanyaspor: 1 Beşiktaş: 4
  • Bursaspor teknik adam arıyor
  • Fenerbahçe unvan söktü...
  • Maçı ertelendi
  • Karabükspor- Galatasaray: 2-1
  • Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı
  • Aleyna Tilki'ye disiplin cezası!
  • Bella Hadid ve Riccardo Tisci yakalandı
  • Sinem Kobal: Burası yeri değil!
  • Burak Özçivit'ten babasına jest!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Akalın'dan rekor ücret!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Kadir ve Kemal Doğulu'nun baba acısı

EN POPÜLER HABERLER

  • Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu
  • Esra Sönmezer'den Mustafa Erdoğan iddiası
  • Asena Atalay'dan Caner Erkin'e ikinci şok
  • 14 dalda Oscar'a aday gösterildi!
  • Kara Sevda'da Nihan'ın yaşam mücadelesi!
  • Bella Hadid'in transparanı
  • Demet Akalın'dan rekor ücret!
  • İşte Survivor 2017'ye veda eden ilk isim
Cansu Taşkın'ın olay yaratan sabah sporu