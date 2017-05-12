Fenerbahçe 71-70 Yakın Doğu Üniversitesi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2 - 1'e getirdi.Basketbol - 12 Mayıs 2017 20:40
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 3. maçında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 71 - 70 yenen Fenerbahçe, seriyi 2 - 1'e getirdi.
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