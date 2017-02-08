Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague 12. hafta karşılaşmasında Polonya ekibi Wisla Can-Pack ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadeleyi 71-60 kazanan Potanın Kraliçeleri 9. galibiyetine imza attı.
Salon: Metro Enerji Arena
Hakemler: Zoran Mitrovski (Makedonya), Michel Glod (Lüksemburg), Maka Kupatadze (Gürcistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Lavender 14, Gruda 6, Quigley 14, Stricklen 12, Verameyenka 4, Pelin Bilgiç 6, Ayşe Cora 7, Tuğçe Canıtez, Esra Ural 2, Melisa Korkmaz 2, Melis Gülcan
Wisla Can-Pack: Gidden 8, Ben Abdelkader 13, Morrison 15, Zietara 6, Ygueravide 12, Pop 6, Szott-Hejmej
1. Periyot: 18-19
Devre: 35-30
3. Periyot: 57-42
Kaynak: DHA
Fenerbahçe: 71 - Wisla Can-Pack: 60
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 12. hafta maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i 71 - 60 yendi.Basketbol - 08 Şubat 2017 23:59
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