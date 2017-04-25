Fenerbahçe 79-61 Panathinaikos

THY Euroleague Play-off turu 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u 79 - 61 yenen Fenerbahçe, seriyi 3 - 0'a getirerek Final Four'a yükseldi.

Basketbol - 25 Nisan 2017 22:39

THY Euroleague Play-off turu 3. maçında Panathinaikos Superfoods'u 79 - 61 yenen Fenerbahçe, seriyi 3 - 0'a getirerek Final Four'a çıktı.



Bu sonuçla Sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez Euroleague'de Final-Four'a yükselme başarısı gösterdi.



Atina'daki iki karşılaşmayı (58-71 ve 75-80) kazanan Sarı-lacivertliler, serinin üçüncü maçında Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da konuk ettiği Panathinaikos Superfoods'u 79-61 yenerek, 4'lü finale yükseldi.



Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu mücadeleyi Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler de izledi.



MAÇTAN DETAYLAR



Sarı-lacivertliler karşılaşmaya Sloukas, Datome, Bogdanovic, Kalinic ve Vesely beşiyle başladı.



Maça 6-0'lık seri ile giren Fenerbahçe, Sloukas'ın üçlüğüyle de 11-4 öne fırladı. (05:55) 7-0'lık seri ile 11-12 öne geçen Panathinaikos Superfoods karşısında Sarı-lacivertliler, Kalinic ile skor üstünlüğünü tekrar ele geçirdi. (13-12) Televizyon molasına da bu sonuçla gidillirken, üstünlüğünü koruyan Obradovic'in öğrencileri çeyreği 18-17 önde geçti.



İkinci çeyreğe Panathinaikos Superfoods 5-0'lık seri ile başladı ve Obradovic mola aldı. (09:16) Udoh ve Ali Muhammed'le skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren Sarı-lacivertliler, Vesely ve Udoh ile serbest atış sayılarından skoru 29-26'ya taşıdı. Nunnaly'nin üçlüğü de rakibe mola aldırdı.(32-26) Savunmada rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, soyunma odasına 37-30 önde gitti.



Üçüncü çeyrek Datome ve Rivers'in karşılıklı üçlükleriyle başladı. Bogdanovic ve Datome ile farkı çift hanelerde tutan Sarı-lacivertliler; Singleton'ı tutmakta zorlansa da Kalinic'in üçlüğüyle skoru 47-37'ye taşıdı. Udoh ve Sloukas'ın basketleri de üçüncü çeyrek sonucunu belirledi: (52-42)



Udoh, Nunnaly ve Bogdanovic ve Ali Muhammed'in basketleri farkı 19'a çıkardı. (63-44) Tribünlerin iyi coştuğu bu anlarda skor 66-46'ya geldi. (05:41) Ali Muhammed ve Bogdan Bogdanovic'in üçlükleri ile farkı 20'de tutan Sarı-lacivertliler mücadeleyi 79-61 kazandı.



FINAL FOUR'A DOĞRU



İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak Final Four, 19-21 Mayıs tarihleri arasında Sinan Erdem Arena'da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, Final Four'daki ilk maçında Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



OBRADOVIC AYAKTA ALKIŞLANDI

Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic, maçın başlamasına 13 dakika kala sahaya girdi. Sarı lacivertli taraftarların tamamı Obra'yı ayağa kalkarak alkışladı. Obradovic de alkışlara aynı şekilde karşılık verdi. Sonrasında taraftarlar uzun süre Obradovic lehine tezahüratlarda bulundu.



TÜRKOĞLU, ONAN VE YILDIRIM DA GELDİ

Karşılaşmayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan da salonda takip etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da, takım bench'inin hemen arkasındaki yerinden mücadeleyi izledi.



TRİBÜNLERDE BİNLERCE BAYRAK

Fenerbahçe, Panathinaikos maçı öncesi Ülker Arena tribünlerini bayraklarla donattı. Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayraklarının yanı sıra tribünlerin bir bölümünde sarı tişörtler de yer aldı. Sarı lacivertlilerin daha önce olduğu gibi yine salona sarı ağırlıklı kıyafetlerle geldiği görüldü.



(DHA)

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