Fenerbahçe 85-80 Galatasaray Odeabank

Euroleague derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.

Basketbol - 26 Ocak 2017 22:38
Fenerbahçe 85-80 Galatasaray Odeabank
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 20. hafta maçında Ülker Arena'da ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.

Fenerbahçe bu skorla THY Avrupa Ligi'nde 13 galibiyet, 7 mağlubiyete sahipken Galatasaray Odeabank ise 6 galibiyet, 14 mağlubiyet de kaldı.

Maçın adamı 20 sayı 7 ribaund 1 blok 2 top çalmayla oynayan Jan Vesely oldu.
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