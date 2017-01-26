Fenerbahçe 85-80 Galatasaray Odeabank

Euroleague derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.

Basketbol - 26 Ocak 2017 22:38

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi 20. hafta maçında Ülker Arena'da ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 85-80 mağlup etti.



Fenerbahçe bu skorla THY Avrupa Ligi'nde 13 galibiyet, 7 mağlubiyete sahipken Galatasaray Odeabank ise 6 galibiyet, 14 mağlubiyet de kaldı.



Maçın adamı 20 sayı 7 ribaund 1 blok 2 top çalmayla oynayan Jan Vesely oldu.

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