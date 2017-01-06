Fenerbahçe 86-79 Armani Milano / Maç Özeti

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 86-79 mağlup etti.

Basketbol - 06 Ocak 2017 22:44
Fenerbahçe 86-79 Armani Milano / Maç Özeti
Fenerbahçe, Euroleague'de İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 86-79 mağlup etti. Sarı Lacivertliler, 16. maçında 10. galibiyetini, EA7 Olimpia Milano ise 12. mağlubiyetini aldı.
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