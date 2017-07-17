Fenerbahçe - Athletic Bilbao: 0 - 0

Fenerbahçe, İsviçre'nin Lozan kentinde oynanan hazırlık maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile golsüz berabere kaldı.

Futbol - 17 Temmuz 2017 23:10
Fenerbahçe - Athletic Bilbao: 0 - 0
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan sarı-lacivertliler, Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında hazırlık maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile Stade Municipal'de karşılaştı.

Fenerbahçe mücadeleye; Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar, Miroslav Stoch ve Ahmethan Köse 11'yle başladı.

BILBAO PENALTI KAÇIRDI
Bilbao 17.dakikada Aduriz ile penaltıdan yararlanamazken, sarı-lacivertliler maçın belli bölümlerinde rakip kalede etkili oldu.

İki ekip de girdiği pozisyonları gole çeviremeyince mücadele 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ve sarı lacivertli futbolcular, karşılaşma öncesinde taraftarların yanına giderek imza dağıttı ve fotoğraf çektirdi.

İsviçre'nin Lozan şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci kamp dönemindeki son hazırlık maçında 19 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00'de Fransa Ligi'nin son şampiyonu AS Monaco ile karşılaşacak.

DHA
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